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Atelier dessin et peinture Salle AIEC Cambo-les-Bains

Atelier dessin et peinture Salle AIEC Cambo-les-Bains

Atelier dessin et peinture Salle AIEC Cambo-les-Bains jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Salle AIEC

Adresse : 6 Square Albenitz

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif :

Atelier dessin et peinture

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Laissez libre cours à votre créativité ! L’AIEC vous propose des ateliers de dessin et peinture ouverts à tous. Que vous soyez débutant ou confirmé, venez partager votre passion et découvrir de nouvelles techniques.   .

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48 

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English : Atelier dessin et peinture

L’événement Atelier dessin et peinture Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cambo les Bains