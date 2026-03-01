Atelier Dessin et poésie avec l’artiste Delfine Guy Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Atelier Dessin et poésie avec l’artiste Delfine Guy

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 11:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Atelier Dessin et poésie autour des peintures d’Eugène Boudin avec l’artiste Delfine Guy

Atelier Dessin et poésie autour des peintures d’Eugène Boudin avec l’artiste Delfine Guy

Dans le cadre du finissage de l’exposition Ancrer la brume , participez à un atelier avec l’artiste Delfine Guy.

29 mars 10h30-11h30

5€

Pour tout public

Musée Eugène-Boudin

Cette exposition constitue la restitution de la résidence menée en 2025 à la Lieutenance par les artistes Delfine Guy et Marina Vandra.

29 mars : finissage avec visite commentée et ateliers aux côtés des artistes .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 musees@ville-honfleur.fr

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English : Atelier Dessin et poésie avec l’artiste Delfine Guy

Drawing and poetry workshop on the paintings of Eugène Boudin with artist Delfine Guy

L’événement Atelier Dessin et poésie avec l’artiste Delfine Guy Honfleur a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Honfleur-Beuzeville