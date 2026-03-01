Atelier Dessin et poésie avec l’artiste Delfine Guy Rue de l’Homme de Bois Honfleur
Atelier Dessin et poésie avec l’artiste Delfine Guy Rue de l’Homme de Bois Honfleur dimanche 29 mars 2026.
Atelier Dessin et poésie avec l’artiste Delfine Guy
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:30:00
fin : 2026-03-29 11:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Atelier Dessin et poésie autour des peintures d’Eugène Boudin avec l’artiste Delfine Guy
Atelier Dessin et poésie autour des peintures d’Eugène Boudin avec l’artiste Delfine Guy
Dans le cadre du finissage de l’exposition Ancrer la brume , participez à un atelier avec l’artiste Delfine Guy.
29 mars 10h30-11h30
5€
Pour tout public
Musée Eugène-Boudin
Cette exposition constitue la restitution de la résidence menée en 2025 à la Lieutenance par les artistes Delfine Guy et Marina Vandra.
29 mars : finissage avec visite commentée et ateliers aux côtés des artistes .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 musees@ville-honfleur.fr
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English : Atelier Dessin et poésie avec l’artiste Delfine Guy
Drawing and poetry workshop on the paintings of Eugène Boudin with artist Delfine Guy
L’événement Atelier Dessin et poésie avec l’artiste Delfine Guy Honfleur a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Honfleur-Beuzeville
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