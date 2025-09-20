Atelier dessin et visite d’atelier 4 impasse Barbès 11800 Trèbes Trèbes

Atelier dessin et visite d’atelier 4 impasse Barbès 11800 Trèbes Trèbes samedi 20 septembre 2025.

Atelier dessin et visite d’atelier 20 et 21 septembre 4 impasse Barbès 11800 Trèbes Aude

Animation gratuite sur réservation par téléphone (pas de sms) – tout public à partir de 6 ans – Prérequis : aucun – Séances samedi et dimanche à 10h30, 14h, 16h – durée 1h environ – Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Situées à quelques mètres de l’église Saint-Étienne de Trèbes, Les Belles du Baou vous proposent un atelier dessin pour jouer avec les éléments d’architecture de ce monument classé du 13e siècle.

Pas besoin de savoir dessiner, l’animation propose une relecture paysagère humoristique façon BD ou dessin de presse.

Animation et visite commentée de l’atelier au cœur d’un éco jardin.

4 impasse Barbès 11800 Trèbes 4 impasse Barbès 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 (0)6 60 93 69 56 https://www.lesbellesdubaou.com/ https://www.facebook.com/LesBellesduBaou/;https://www.instagram.com/lesbellesdubaou/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 93 69 56 »}] Aux portes de Carcassonne, au cœur du vieux Trèbes à deux pas de l’église classée du 13ème siècle et du Canal du Midi, un atelier/jardin d’artiste, un lieu intimiste et convivial pour la création de bijoux et objets décoratifs upcyclés inspirés des énergies de la Nature.

Bienvenue chez les Belles du Baou, Artisanat d’Art responsable et entreprise certifiée zéro déchet Parkings gratuits en bordure du vieux village, au bord de l’Aude, avenue Pasteur et derrière la mairie. Et maintenant parking de la calade en bas de l’avenue du Pont de Vauban.

Bus ligne 1 arrêt Café de l’Aude (sauf dimanche)

Atelier dessin et visite d’atelier

