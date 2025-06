ATELIER DESSIN FACILE Bibliothèque Mont Lozère et Goulet 8 juillet 2025 16:00

Lozère

ATELIER DESSIN FACILE Bibliothèque Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 16:00:00

fin : 2025-07-15 18:00:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-15

Venez participer à l’atelier dessin facile avec Sylvie Fouilhac à la bibliothèque. Pour apprendre, se perfectionner tout en s’amusant. Pour tous niveaux. Alors apporte ta trousse, on t’attend !

De 16 à 18h

Venez participer à l’atelier dessin facile avec Sylvie Fouilhac à la bibliothèque. Pour apprendre, se perfectionner tout en s’amusant. Pour tous niveaux. Alors apporte ta trousse, on t’attend !

De 16 à 18h .

Bibliothèque Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 sf.artiste@protonmail.com

English :

Join Sylvie Fouilhac at the library for an easy drawing workshop. Learn, improve and have fun at the same time. For all levels. So bring your kit, we’re waiting for you!

From 4pm to 6pm

German :

Nehmen Sie am Workshop « Zeichnen leicht gemacht » mit Sylvie Fouilhac in der Bibliothek teil. Um zu lernen, sich zu perfektionieren und dabei Spaß zu haben. Für alle Niveaus. Also bring dein Mäppchen mit, wir warten auf dich!

Von 16 bis 18 Uhr

Italiano :

Venite a partecipare al laboratorio di disegno facile con Sylvie Fouilhac presso la biblioteca. Imparate, migliorate e divertitevi allo stesso tempo. Per tutti i livelli. Portate il vostro kit, vi aspettiamo!

Dalle 16.00 alle 18.00

Espanol :

Ven a participar en el taller de dibujo fácil con Sylvie Fouilhac en la biblioteca. Aprenda, mejore y diviértase al mismo tiempo. Para todos los niveles. Trae tu equipo, ¡te esperamos!

De 16:00 a 18:00

L’événement ATELIER DESSIN FACILE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-06-19 par 48-OT Mont Lozere