Atelier dessin Cinéma Getari Enea Guéthary

Atelier dessin

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Du dessin à la réalité augmentée sur le thème Les contes d’Andersen . A partir de 7 ans. .

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier dessin

L’événement Atelier dessin Guéthary a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Pays Basque