Atelier Dessin Invente et dessine – A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan 21 juin 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Atelier Dessin Invente et dessine A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 11:30:00

2025-06-21

Invente et Dessine avec Séverine DE LA CROIX, autrice jeunesse.

Atelier suivi d’une dédicace.

A partir de 5 ans, sur inscription au 05 62 99 13 50 ou mediatheque@mairie-lannemezan.fr

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

English :

Invent and Draw with Séverine DE LA CROIX, children’s author.

Workshop followed by book signing.

Ages 5 and up, registration on 05 62 99 13 50 or mediatheque@mairie-lannemezan.fr

German :

Invente et Dessine mit Séverine DE LA CROIX, Jugendbuchautorin.

Workshop mit anschließender Signierstunde.

Ab 5 Jahren, nach Anmeldung unter 05 62 99 13 50 oder mediatheque@mairie-lannemezan.fr

Italiano :

Inventa e disegna con Séverine DE LA CROIX, autrice per bambini.

Laboratorio seguito dalla firma del libro.

Per i bambini dai 5 anni in su, prenotare al numero 05 62 99 13 50 o mediatheque@mairie-lannemezan.fr

Espanol :

Inventa y dibuja con Séverine DE LA CROIX, autora de libros infantiles.

Taller seguido de firma de libros.

Para niños a partir de 5 años, reservar en 05 62 99 13 50 o mediatheque@mairie-lannemezan.fr

