Atelier dessin kawaï Place de la mairie Labouheyre

Place de la mairie Place de la mairie 40210 Labouheyre Labouheyre Landes

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 16:00:00

2025-07-05

À partir de 6 ans.

Dans le cadre du festival de BD et dessin d’humour de Labouheyre, retrouvez Stefano pour un atelier de dessin Kawaï ! .

+33 5 58 07 16 56 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Atelier dessin kawaï

Ages 6 and up.

As part of the Labouheyre Comics and Cartoon Festival, join Stefano for a kawaii drawing workshop!

German : Atelier dessin kawaï

Ab 6 Jahren.

Im Rahmen des Comic- und Cartoon-Festivals in Labouheyre treffen Sie Stefano für einen Kawaï-Zeichenworkshop!

Dai 6 anni in su.

Nell’ambito del festival del fumetto e del disegno umoristico Labouheyre, unitevi a Stefano per un laboratorio di disegno kawaii!

Espanol : Atelier dessin kawaï

A partir de 6 años.

En el marco del festival de dibujo humorístico y cómic Labouheyre, ¡acompaña a Stefano en un taller de dibujo kawaii!

