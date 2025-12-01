Atelier dessin Kawaiis de fêtes Chez Tatie Granville
Atelier dessin Kawaiis de fêtes Chez Tatie Granville lundi 29 décembre 2025.
Atelier dessin Kawaiis de fêtes
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2025-12-29 16:30:00
fin : 2025-12-29 18:00:00
2025-12-29
A partir de 4 ans.
Viens t’initier ou te perfectionner à ce style de dessin issu de la culture japonaise, qui se résume en un mot Mignon ! sur le thème des Fêtes.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
+33 6 68 61 54 82
