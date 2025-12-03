Atelier dessin Le Hangar Zéro Le Havre

Atelier dessin

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-10 15:30:00

fin : 2025-12-10 18:30:00

2025-12-10

Eric Lefebvre, diplômé des Beaux-Arts du Havre, propose des cours de dessin accessibles à tous.tes. Sa méthode encourage une approche détendue et accessible à tous.tes, basée sur l’éducation visuelle pour développer vos compétences en dessin.

Sortez vos crayons et rejoignez Le Hangar Zéro !

Durée 3h .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

