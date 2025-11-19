Atelier dessin « Les animaux du père Lachaise » avec Nicolas Gilsoul Médiathèque de la Canopée Paris

Nous vous proposons 2 ateliers identiques sur nos voisins discrets à plumes, à poils et à longues moustaches ! Pour les enfants de 7 à 12 ans

Nicolas Gilsoul vous propose d’abord de raconter l’aventure qui a mené à l’album « Le renard du Père Lachaise » aux éditions Robert Laffont jeunesse. Ensuite, les enfants sont invités à dessiner les héros sauvages de cette histoire, le renard, la fouine, les mésanges et la rainette, le hérisson et l’écureuil avec Nicolas.

L’auteur leur apprend à les croquer sous toutes les formes, dans toutes les positions et profite de la concentration pour leur raconter des anecdotes scientifiques sur ces autres citadins qui partagent avec nous la ville. Pour lever le voile sur nos croyances et renouer contact avec cette nature si proche de chez nous !

Nicolas Gilsoul est architecte, paysagiste et docteur en sciences. Naturaliste explorateur, il s’intéresse aux animaux sauvages de nos villes, à leurs adaptations à ce curieux environnement qui est aussi le nôtre. Il est Professeur en Ecole d’Architecture et intervient régulièrement sur les ondes ou en amphithéâtre pour partager ses regards sur cette faune urbaine en questionnant notre cohabitation. Il a écrit plusieurs livres aux éditions Fayard (Petits Traités d’histoires naturelles dans les cités du monde: Bêtes de Villes). Pour les enfants, il publie en 2025 un album jeunesse chez Robert Laffont, Le Renard du Père-Lachaise qui suit les aventures d’un enfant la nuit dans cet étrange jardin parisien et de son petit peuple sauvage.

Entrée gratuite, inscription obligatoire. Les 2 ateliers sont strictement identiques.

Cet atelier est réalisé dans le cadre du festival Close Up : « Ville, architecture & paysage au cinéma »

Le mercredi 19 novembre 2025

de 16h30 à 17h30

gratuit Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee