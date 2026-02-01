Atelier dessin Madhubani Le lotus Les Bucoliques Le Tréport

Atelier dessin Madhubani Le lotus

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

La peinture Madhubani est un style de peinture indienne pratiqué dans la région du Mithila, située dans l’Etat du Bihar en Inde. Léa vous propose une initiation, mais avec des feutres. A partir de 11 ans. Prix libre (entre 3 et et 10€). Sur inscription. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

