Atelier dessin Madhubani Le lotus Les Bucoliques Le Tréport jeudi 26 février 2026.
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2026-02-26 15:00:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
La peinture Madhubani est un style de peinture indienne pratiqué dans la région du Mithila, située dans l’Etat du Bihar en Inde. Léa vous propose une initiation, mais avec des feutres. A partir de 11 ans. Prix libre (entre 3 et et 10€). Sur inscription. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
