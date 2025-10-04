Atelier dessin manga animé par Akialyne Bibliothèque Municipale François Mitterrand Ambarès-et-Lagrave
Atelier dessin manga animé par Akialyne Bibliothèque Municipale François Mitterrand Ambarès-et-Lagrave samedi 4 octobre 2025.
À partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Venez-vous initier au dessin manga avec l’illustratrice Akialyne !
Bibliothèque Municipale François Mitterrand 9 Rue Edmond Faulat, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 15 20 https://bibliotheque.ambaresetlagrave.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 15 20 »}]
Biblis en folie 2025
©Akialyne