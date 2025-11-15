Atelier dessin manga Bibliothèque Charlotte Delbo Paris
Atelier dessin manga Bibliothèque Charlotte Delbo Paris samedi 15 novembre 2025.
Vous vous rêvez mangaka ?
Animé par un professionnel passionné et pédagogue, cet atelier est ouvert à tous, à partir de 10 ans. Le niveau de dessin a peu d’importance et tout le matériel est fourni.
Atelier d’initiation au dessin manga avec un dessinateur professionnel
Le samedi 15 novembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation obligatoire, places limitées.
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-15T16:00:00+01:00
fin : 2025-11-15T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-15T15:00:00+02:00_2025-11-15T17:00:00+02:00
Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/