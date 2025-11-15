Atelier dessin manga Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Atelier dessin manga Bibliothèque Charlotte Delbo Paris samedi 15 novembre 2025.

Vous vous rêvez mangaka ?

Animé par un professionnel passionné et pédagogue, cet atelier est ouvert à tous, à partir de 10 ans. Le niveau de dessin a peu d’importance et tout le matériel est fourni.

Atelier d’initiation au dessin manga avec un dessinateur professionnel

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire, places limitées.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T15:00:00+02:00_2025-11-15T17:00:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/