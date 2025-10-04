Atelier dessin manga Bibliothèque Le Merlan Marseille

samedi 4 octobre 2025.

Atelier dessin manga Samedi 4 octobre, 14h30 Bibliothèque Le Merlan Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Viens t’initier aux techniques du dessin manga

Bibliothèque Le Merlan Avenue raimu, 13014 Marseille, France Marseille 13014 14th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948240 https://www.bmvr.marseille.fr Situé sur le site du centre commercial Carrefour, le centre culturel du Merlan abrite la bibliothèque mais aussi le théâtre du Merlan et un bureau municipal de proximité. Les bibliothécaires vous proposent des activités culturelles et des services pour tous les âges mais surtout un accueil chaleureux et des conseils personnalisés quelle que soit votre demande. Transports en commun : métro 1 « St Just » puis bus 53 (arrêt « Théâtre du Merlan »), accès 1 par le théatre. bus 27, 32, 33, 34, 53 (arrêt « Centre Commercial du Merlan »), accès 2 par la galerie marchande. Stationnement – Accès gratuit aux places de parking du centre commercial Carrefour. Accessibilité : Possibilité de demander l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite au 04 91 12 93 60

