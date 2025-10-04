Atelier dessin Manga Bibliothèque municipale De Saucats Saucats
Atelier dessin Manga Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale De Saucats Gironde
sur réservation , à partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:30
Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:30
Plonge dans l’univers du manga avec Le Petit Nemu !
L’association t’invite à un stage de dessin 100 % manga : techniques, expressions, personnages, mise en scène…
Que tu sois débutant ou passionné, viens donner vie à ton propre style !
Bibliothèque municipale De Saucats 33650 Saucats Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556722155 https://biblio-simone.fr/
bibliothèque de Saucats