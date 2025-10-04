Atelier dessin manga Bibliothèque municipale Mouen

Atelier dessin manga Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale Calvados

Nombre de places limité

Atelier dessin de mangas avec Nicolas Ryser pour les 8-12 ans.

Bibliothèque municipale Place Jean Cojan 14790 Mouen Mouen 14790 Calvados Normandie 0786654057 https://bibliotheques.caenlamer.fr/ mouenbibliotheque@gmail.com

Biblis en folie 2025

