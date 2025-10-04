Atelier dessin manga Médiathèque Le Moule Le Moule

Atelier dessin manga Médiathèque Le Moule Le Moule samedi 4 octobre 2025.

Atelier dessin manga Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque Le Moule Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

La Médiathèque du Moule vous propose un atelier de dessin manga le samedi 4 octobre, de 9h à 11h, directement dans ses locaux. Cet atelier est ouvert aux jeunes à partir de 10 ans et leur permettra de découvrir les bases du dessin manga, de créer leurs propres personnages et de développer leur imagination.

Inscription obligatoire au 0590 23 09 30

Places limitées – pensez à réserver rapidement !

Médiathèque Le Moule 48 Rue Saint Jean, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe 0590230930 https://mediathequesnordguadeloupe.bibli.fr La Bibliothèque Multimédia du Moule a été inaugurée le 12 octobre 1996.

Elle est une nouvelle étape du plan de développement de la lecture publique dans le département. Elle permet de développer les différentes formes de lecture (livres, ordinateurs, film, musique etc ).

Place ses collections et son personnel comme médiateurs entre les institutions et des particuliers.

Elle permet de favoriser les échanges, la communication (conférences, débats), offre l’opportunité à tout usager de s’initier aux nouvelles technologies et recherches documentaires.

Elle constitue et valorise par les animations une collection équilibrée, riche et internationale de documents afin que cette dernière constitue au fil des années un véritable patrimoine.

La Médiathèque du Moule vous propose un atelier de dessin manga le samedi 4 octobre, de 9h à 11h, directement dans ses locaux. Cet atelier est ouvert aux jeunes à partir de 10 ans et leur permettra …

Ville Le Moule