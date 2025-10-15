ATELIER DESSIN MANGA Revel
MEDIATHEQUE DE REVEL Revel Haute-Garonne
Début : 2025-10-15 15:00:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Faites participer vos enfants à l’atelier dessin manga !
« Atelier dessin manga » avec Toulouse Manga Gakuen le mercredi 15 octobre à 15h à la Médiathèque de Revel / Atelier proposé pour les jeunes de 8 à 14 ans et encadré par un artiste spécialisé / Chaque jeune repartira avec ses premières planches et pleins d’astuces pour progresser / Sur inscription. .
MEDIATHEQUE DE REVEL Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 44 00
English :
Get your kids involved in the manga drawing workshop!
German :
Lassen Sie Ihre Kinder am Manga-Zeichenworkshop teilnehmen!
Italiano :
Coinvolgete i vostri bambini nel laboratorio di disegno manga!
Espanol :
¡Haz que tus hijos participen en el taller de dibujo manga!
