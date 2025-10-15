ATELIER DESSIN MANGA Revel

MEDIATHEQUE DE REVEL Revel Haute-Garonne

Début : 2025-10-15 15:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Faites participer vos enfants à l’atelier dessin manga !

« Atelier dessin manga » avec Toulouse Manga Gakuen le mercredi 15 octobre à 15h à la Médiathèque de Revel / Atelier proposé pour les jeunes de 8 à 14 ans et encadré par un artiste spécialisé / Chaque jeune repartira avec ses premières planches et pleins d’astuces pour progresser / Sur inscription. .

MEDIATHEQUE DE REVEL Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 44 00

English :

Get your kids involved in the manga drawing workshop!

German :

Lassen Sie Ihre Kinder am Manga-Zeichenworkshop teilnehmen!

Italiano :

Coinvolgete i vostri bambini nel laboratorio di disegno manga!

Espanol :

¡Haz que tus hijos participen en el taller de dibujo manga!

