Atelier dessin manga SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Atelier dessin manga

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 16:00:00

2025-08-20

Découvre les techniques simples et dessine tes personnages préférés

Enfant et ado à partir de 8 ans

Renseignements 05 62 39 75 59

English :

Discover simple techniques and draw your favorite characters

Children and teenagers aged 8 and over

Information: 05 62 39 75 59

German :

Entdecke einfache Techniken und zeichne deine Lieblingsfiguren

Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren

Auskunft: 05 62 39 75 59

Italiano :

Scoprire semplici tecniche e disegnare i propri personaggi preferiti

Bambini e ragazzi a partire dagli 8 anni

Informazioni: 05 62 39 75 59

Espanol :

Descubre técnicas sencillas y dibuja tus personajes favoritos

Niños y adolescentes a partir de 8 años

Información: 05 62 39 75 59

