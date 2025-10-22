Atelier dessin manga Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax

Atelier dessin manga

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes

Découvrez le temps d’un atelier la culture japonaise et le style manga. Dès 8 ans, durée 1h30. Sur inscription. .

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 68 mediatheque@st-paul-les-dax.fr

