Informations pratiques

Hontanx

Atelier Dessin méditatif

Hontanx Landes

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:00:00

fin : 2026-09-22 10:15:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-09-24

Il ne s’agit pas de faire un concours mais plutôt d’utiliser le dessin pour se détendre, se vider la tête à travers une parenthèse créative.

8 personnes maximum | Matériel fourni | Réservation obligatoire.

Il ne s’agit pas de faire un concours mais plutôt d’utiliser le dessin pour se détendre, se vider la tête à travers une parenthèse créative. Un espace de pause et de détente pour ralentir, se recentrer et laisser place à la créativité. Il suffit de se laisser guider et de reproduire des motifs simples.

8 personnes maximum | Matériel fourni | Réservation obligatoire. .

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 23 40 50

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English :

This isn’t a competition, but rather a chance to use drawing as a way to relax and clear your mind through a creative break.

Maximum of 8 people | Materials provided | Reservations required.

L’événement Atelier Dessin méditatif Hontanx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Landes d’Armagnac