Atelier Dessin méditatif Hontanx
mardi 22 septembre 2026 · Hontanx
Informations pratiques
Hontanx
Atelier Dessin méditatif
Hontanx Landes
Tarif : 60 – 60 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22 10:15:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-09-24
Il ne s’agit pas de faire un concours mais plutôt d’utiliser le dessin pour se détendre, se vider la tête à travers une parenthèse créative.
8 personnes maximum | Matériel fourni | Réservation obligatoire.
Il ne s’agit pas de faire un concours mais plutôt d’utiliser le dessin pour se détendre, se vider la tête à travers une parenthèse créative. Un espace de pause et de détente pour ralentir, se recentrer et laisser place à la créativité. Il suffit de se laisser guider et de reproduire des motifs simples.
8 personnes maximum | Matériel fourni | Réservation obligatoire. .
Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 23 40 50
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English :
This isn’t a competition, but rather a chance to use drawing as a way to relax and clear your mind through a creative break.
Maximum of 8 people | Materials provided | Reservations required.
L’événement Atelier Dessin méditatif Hontanx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Landes d’Armagnac
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