Atelier Dessin méditatif Broc’ & Frip’ Saint-Gein
Atelier Dessin méditatif Broc’ & Frip’ Saint-Gein jeudi 4 décembre 2025.
Atelier Dessin méditatif
Broc’ & Frip’ 282 Impasse d’Arnaud Saint-Gein Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Utiliser le dessin dans son quotidien pour se détendre et se vider la tête.
Atelier proposé par Carine, accessible à tous
Inscription obligatoire
Utiliser le dessin dans son quotidien pour se détendre et se vider la tête.
Atelier proposé par Carine, accessible à tous
Inscription obligatoire .
Broc’ & Frip’ 282 Impasse d’Arnaud Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 23 40 50
English : Atelier Dessin méditatif
Use drawing in your everyday life to relax and clear your head.
Workshop proposed by Carine, open to all
Registration required
German : Atelier Dessin méditatif
Zeichnen im Alltag einsetzen, um sich zu entspannen und den Kopf frei zu bekommen.
Von Carine angebotener Workshop, für alle zugänglich
Anmeldung erforderlich
Italiano :
Utilizzare il disegno nella vita quotidiana per rilassarsi e schiarirsi le idee.
Laboratorio condotto da Carine, aperto a tutti
Iscrizione obbligatoria
Espanol : Atelier Dessin méditatif
Utiliza el dibujo en tu vida cotidiana para relajarte y despejarte.
Taller dirigido por Carine, abierto a todos
Inscripción obligatoria
L’événement Atelier Dessin méditatif Saint-Gein a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Landes d’Armagnac