Atelier dessin modèle vivant à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Atelier dessin modèle vivant à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 3 décembre 2025.
Atelier dessin modèle vivant à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 17:00:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Atelier animé par Orian, adapté aux enfants.
Posons et dessinons ensemble ! Gratuit avec adhésion annuelle au café.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
English : Atelier dessin modèle vivant à l’Escarbille
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier dessin modèle vivant à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-11-21 par OT CdC Coeur du Perche