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AGENDA · Grimesnil

Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo Grimesnil

dimanche 9 août 2026 · Grimesnil

Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo Grimesnil

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
50450 Grimesnil
Département
Manche
Tarif

Grimesnil

Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo

Grimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo, organisé par le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales, dans la ferme de Philippe Leconte à Grimesnil.
Rendez-vous à 15h à Grimesnil.
Inscription obligatoire.   .

Grimesnil 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90  contact@leravitaillement.org

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English : Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo

L’événement Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo Grimesnil a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme