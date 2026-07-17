Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo Grimesnil
dimanche 9 août 2026 · Grimesnil
Informations pratiques
Grimesnil
Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo
Grimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo, organisé par le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales, dans la ferme de Philippe Leconte à Grimesnil.
Rendez-vous à 15h à Grimesnil.
Inscription obligatoire. .
Grimesnil 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90 contact@leravitaillement.org
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English : Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo
L’événement Atelier dessin modèle vivant animal (session cobs) avec Laura Szabo Grimesnil a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme