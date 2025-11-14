Atelier dessin Mon livre préféré avec Mlle Yo Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Un rendez-vous qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent participer à la nouvelle édition de l’exposition proposée par l’artiste plasticienne Mlle Yo sur le thème des histoires fantastiques ou des histoires d’animaux.

Une séance d’atelier pratique pour dessiner , le matériel est fourni , laissez aller votre imagination sous l’œil bienveillant de Yolande qui vous guidera si vous le souhaitez pour expliquer comment créer sa couverture de livre.

Membre de l’association des artistes de Ménilmontant (ADM) et des artistes de Belleville

(AAB). Passée par les Ateliers des Beaux-arts de la Ville de Paris,

l’Atelier de Sèvres, l’Ecole de Communication Visuelle (ECV) et des

agences de publicité, cette amatrice de philosophie, de littérature et

d’histoire de l’art aime à partager ses passions avec le grand public.

Comme ici avec le projet artistique « Mon livre préféré », qui en est à

sa 5e édition.

Plus d’informations ici

J’illustre mon roman, album, conte préféré afin de participer à ma première exposition à la Galerie Ménil’8, située au 8 rue Boyer, siège des artistes de Ménilmontant.

Le samedi 17 janvier 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

gratuit sur réservation en ligne à partir du 15 novembre

à partir de 8 ans

Tout public. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T15:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T14:00:00+02:00_2026-01-17T16:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://monpetit20e.com/mon-livre-prefere-un-projet-artistique-et-collaboratif-qui-vous-permet-detre-expose-dans-une-galerie/ +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill