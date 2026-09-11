Atelier dessin « Monstres de café » Bibliothèque Thiviers Thiviers
jeudi 29 octobre 2026 · Bibliothèque Thiviers · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Atelier dessin « Monstres de café »
Bibliothèque Thiviers 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Atelier dessin suivi d’une rencontre-dédicaces avec Bidybop, autrice BD. Dès 6 ans / Gratuit / Sur inscription
Atelier dessin suivi d’une rencontre-dédicaces avec Bidybop, autrice BD. Dès 6 ans / Gratuit / Sur inscription .
Bibliothèque Thiviers 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
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English : Atelier dessin « Monstres de café »
Drawing workshop followed by a meet-and-greet and book signing with Bidybop, a comic book author. Ages 6 and up / Free / Registration required
L’événement Atelier dessin « Monstres de café » Thiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère
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