Atelier dessin Musée des Beaux-Arts Mulhouse

Atelier dessin Vendredi 8 août, 17h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Gratuit, sur inscription

Début : 2025-08-08T17:00:00 – 2025-08-08T20:00:00

Fin : 2025-08-08T17:00:00 – 2025-08-08T20:00:00

Les nocturnes de l’été

Ouverture exceptionnelle de 18h à 20h

En compagnie de l’artiste Simone Adou, choisissez votre pépite mulhousienne et faites-en un dessin.

Évènement tout public !

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est accueil.musees@mulhouse-alsace.fr 03 89 33 78 11

MUSÉOSOIRÉES !

Musées municipaux de Mulhouse