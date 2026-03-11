Atelier dessin narratif (dès 12 ans) Festival Et vogue la BD Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne
Atelier dessin narratif (dès 12 ans) Festival Et vogue la BD Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne samedi 28 mars 2026.
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Dans le cadre du festival condatois Et vogue la BD , Aurélien Morinière propose un atelier dessin narratif destiné aux enfants de plus de 12 ans. Mettez en scène une métamorphose spectaculaire en 6 cases !
Inscriptions et informations auprès de la bibliothèque. .
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07
