Atelier dessin Neuillay-les-Bois

Atelier dessin Neuillay-les-Bois mercredi 17 septembre 2025.

Atelier dessin

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 15:30:00

Date(s) :

2025-09-17

Pour bien démarrer cette nouvelle saison, Le Novel’lieu vous propose un atelier de dessin original

Pour bien commencer cette nouvelle saison, le Novel Lieu propose un atelier créatif de dessin Créer votre personnage . Animé par l’illustratrice et mangaka Lukia (Clarisse)

Que vous soyez débutant·e ou simplement curieux·se, venez apprendre à dessiner et donner vie à votre propre personnage !

Atelier limité à 12 participant·e·s inscription obligatoire avant le 16 septembre 2025. 18 .

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 41 65 74 novellieu@gmail.com

English :

To get the new season off to a good start, Le Novel?lieu is offering an original drawing workshop:

German :

Um einen guten Start in die neue Saison zu haben, bietet Ihnen Le Novel?lieu einen originellen Zeichenworkshop an:

Italiano :

Per iniziare bene la nuova stagione, Le Novel?lieu propone un laboratorio di disegno originale:

Espanol :

Para empezar con buen pie la nueva temporada, Le Novel?lieu propone un taller de dibujo original:

