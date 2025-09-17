ATELIER DESSIN Nort-sur-Erdre

La Garenne Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-17 09:30:00

fin : 2025-09-18 11:30:00

2025-09-17 2025-09-18

Ateliers dessins

Mercredi 17 septembre à Nort-sur-Erdre de 10h à 11h

Atelier dessin au jardin au jardin partagé de la Garenne par l’association Al Terre’Nort.

Dessin autour des légumes d’automne, à partir de 6 ans. Inscription au 06 50 15 43 57.

Participation à prix libre.

Jeudi 18 septembre à Nort-sur-Erdre de 9h30 à 11h30

Atelier dessin et aquarelle façon carnet botanique au jardin partagé de la Garenne par

l’association Al Terre’Nort. Inscription au 06 50 15 43 57. Participation à prix libre.

Organisé dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres .

La Garenne Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Drawing workshops

German :

Workshops Zeichnen

Italiano :

Laboratori di disegno

Espanol :

Talleres de dibujo

