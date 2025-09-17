ATELIER DESSIN Nort-sur-Erdre
Ateliers dessins
Mercredi 17 septembre à Nort-sur-Erdre de 10h à 11h
Atelier dessin au jardin au jardin partagé de la Garenne par l’association Al Terre’Nort.
Dessin autour des légumes d’automne, à partir de 6 ans. Inscription au 06 50 15 43 57.
Participation à prix libre.
Jeudi 18 septembre à Nort-sur-Erdre de 9h30 à 11h30
Atelier dessin et aquarelle façon carnet botanique au jardin partagé de la Garenne par
l’association Al Terre’Nort. Inscription au 06 50 15 43 57. Participation à prix libre.
Organisé dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres .
