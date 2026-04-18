ATELIER DESSIN PAR GASTON Quai des Arènes Palavas-les-Flots
ATELIER DESSIN PAR GASTON Quai des Arènes Palavas-les-Flots samedi 18 avril 2026.
Palavas-les-Flots
ATELIER DESSIN PAR GASTON
Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
De 15h & 17h
Atelier sur les pratiques du dessin par Gaston
à partir de 16 ans
Dessinateur de presse, auteur de bande dessinée et scénariste, Gaston (Alain Rémy) explore depuis de nombreuses années toutes les facettes du dessin. De la satire aux carnets de voyage, en passant par le roman graphique, son trait libre et engagé croque le monde avec humour, finesse et regard critique.
Très attaché à Palavas, il signe notamment le carnet de voyage Chez nous… à Palavas .
Gratuit sur réservation
Musée de la voiture miniature
Infos et réservations 06 07 50 75 69 .
Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
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English : ATELIER DESSIN PAR GASTON
3pm & 5pm
Workshop on drawing practices by Gaston
for ages 16 and up
L’événement ATELIER DESSIN PAR GASTON Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34
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