ATELIER DESSIN PAR GASTON Quai des Arènes Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

ATELIER DESSIN PAR GASTON

Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

De 15h & 17h

Atelier sur les pratiques du dessin par Gaston

à partir de 16 ans

Dessinateur de presse, auteur de bande dessinée et scénariste, Gaston (Alain Rémy) explore depuis de nombreuses années toutes les facettes du dessin. De la satire aux carnets de voyage, en passant par le roman graphique, son trait libre et engagé croque le monde avec humour, finesse et regard critique.

Très attaché à Palavas, il signe notamment le carnet de voyage Chez nous… à Palavas .

Gratuit sur réservation

Musée de la voiture miniature

Infos et réservations 06 07 50 75 69 .

Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

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English : ATELIER DESSIN PAR GASTON

3pm & 5pm

Workshop on drawing practices by Gaston

for ages 16 and up

L’événement ATELIER DESSIN PAR GASTON Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34