Atelier dessin/peinture Adultes dès 14 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
2h Adultes dès 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 17:30:00
fin : 2026-02-18 19:30:00
Date(s) :
2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25
A travers cet atelier artistique ludique et pédagogique découvrez l’art et le métier d’illustrateur.
Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@croc-arts.com
English :
Discover the art and craft of illustration through this fun and educational artistic workshop.
L’événement Atelier dessin/peinture Adultes dès 14 ans Vichy a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations