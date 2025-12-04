Atelier dessin/peinture Exprime ton Art ! Association Equilibre Royan

Atelier dessin/peinture Exprime ton Art !

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 17:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Un espace créatif pour explorer la peinture et le dessin en toute liberté. Chacun découvre son propre style, expérimente les couleurs et les formes, développe sa confiance et laisse parler son imagination dans une ambiance bienveillante et joyeuse.

.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

A creative space to explore painting and drawing in complete freedom. Everyone discovers their own style, experiments with colors and shapes, develops their confidence and lets their imagination run free in a friendly, joyful atmosphere.

German :

Ein kreativer Raum, um das Malen und Zeichnen in aller Freiheit zu erkunden. Jeder entdeckt seinen eigenen Stil, experimentiert mit Farben und Formen, entwickelt Selbstvertrauen und lässt seine Fantasie in einer wohlwollenden und fröhlichen Atmosphäre sprechen.

Italiano :

Uno spazio creativo per esplorare la pittura e il disegno in piena libertà. Ognuno scopre il proprio stile, sperimenta colori e forme, sviluppa la fiducia in se stesso e dà sfogo alla propria immaginazione in un’atmosfera amichevole e allegra.

Espanol :

Un espacio creativo para explorar la pintura y el dibujo con total libertad. Cada uno descubre su estilo, experimenta con los colores y las formas, desarrolla su confianza y da rienda suelta a su imaginación en un ambiente agradable y alegre.

L’événement Atelier dessin/peinture Exprime ton Art ! Royan a été mis à jour le 2025-11-05 par Mairie de Royan