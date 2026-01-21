Atelier dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

1h30 Juniors de 7 à 13 ans

Début : 2026-01-21 15:30:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

2026-01-21 2026-01-24 2026-01-28 2026-01-31 2026-02-04 2026-02-07 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-25 2026-02-28 2026-03-04 2026-03-07 2026-03-11 2026-03-14 2026-03-18 2026-03-21 2026-03-25 2026-03-28

A travers cet atelier artistique ludique et pédagogique découvre l’art et le métier d’illustrateur.

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Discover the art and craft of illustration through this fun and educational artistic workshop.

