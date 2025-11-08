Atelier Dessin & Peinture Lille

Atelier Dessin & Peinture

92 rue des Postes Lille Nord

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

2025-11-22 2025-12-27

Nouveaux cours de peinture et dessin ! Chaque samedi, venez partager un moment créatif autour de différents thèmes et techniques de dessin, et goûter des délicieux gâteaux faits maison!

Atelier avec jardin à Lille centre. Ouvert à tous, pas de niveau requis !

Matériel de peinture, boissons chaudes et gâteaux faits maison inclus.

Possibilité de réserver à l’unité ou en pack de 5 séances à tarif réduit.

92 rue des Postes Lille 59046 Nord Hauts-de-France +33 6 37 57 07 97 justinecoxdesign@gmail.com

English :

New painting and drawing classes! Every Saturday, come and share a creative moment around different themes and drawing techniques, and enjoy delicious homemade cakes!

Workshop with garden in Lille center. Open to all, no level required!

Painting materials, hot drinks and homemade cakes included.

Can be booked individually or in packs of 5 sessions at reduced rates.

German :

Neue Kurse für Malen und Zeichnen! Jeden Samstag können Sie an einem kreativen Moment rund um verschiedene Themen und Zeichentechniken teilnehmen und köstliche, selbstgebackene Kuchen probieren!

Atelier mit Garten im Zentrum von Lille. Offen für alle, keine Vorkenntnisse erforderlich!

Malutensilien, heiße Getränke und selbstgebackene Kuchen inklusive.

Es besteht die Möglichkeit, einzelne Sitzungen oder ein Paket mit 5 Sitzungen zu einem ermäßigten Preis zu buchen.

Italiano :

Nuovi corsi di pittura e disegno! Ogni sabato, venite a condividere un momento di creatività su diversi temi e tecniche di disegno, e a gustare deliziose torte fatte in casa!

Laboratorio con giardino nel centro di Lille. Aperto a tutti, nessun livello richiesto!

Materiale pittorico, bevande calde e torte fatte in casa inclusi.

Può essere prenotato singolarmente o in un pacchetto di 5 sessioni a tariffa ridotta.

Espanol :

¡Nuevas clases de pintura y dibujo! Todos los sábados, ven a compartir un momento creativo en torno a diferentes temas y técnicas de dibujo, ¡y disfruta de unos deliciosos pasteles caseros!

Taller con jardín en el centro de Lille. Abierto a todos, ¡no se requiere nivel!

Materiales de pintura, bebidas calientes y pasteles caseros incluidos.

Se puede reservar individualmente o en pack de 5 sesiones a precio reducido.

