Atelier dessin-peinture Saint-Julien-d’Ance

Mairie Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-16 18:30:00

2025-07-16

Pierre Julien vous propose son traditionnel atelier de dessin-peinture, une occasion d’échanges et de réalisations pour petits et grands.

Mairie Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes pierre.julien.ie@wanadoo.fr

English :

Pierre Julien invites you to his traditional drawing and painting workshop, an opportunity to share ideas and creations for young and old alike.

German :

Pierre Julien bietet Ihnen sein traditionelles Zeichen- und Malatelier an, eine Gelegenheit zum Austausch und zum Erstellen von Kunstwerken für Groß und Klein.

Italiano :

Pierre Julien propone il suo tradizionale laboratorio di disegno e pittura, un’occasione per grandi e piccini di condividere idee e creazioni.

Espanol :

Pierre Julien ofrece su tradicional taller de dibujo y pintura, una oportunidad para que jóvenes y mayores compartan ideas y creaciones.

