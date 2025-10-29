Atelier dessin Regarder l’autre rue du Breuil Meschers-sur-Gironde

Atelier dessin Regarder l’autre rue du Breuil Meschers-sur-Gironde mercredi 29 octobre 2025.

Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Organisé par la bibliothèque, en partenariat avec la Médiathèque Départementale

Atelier dessin avec deux dessinateurs de Bordeaux, Mathieu Siam et Thibaut Lambert.
rue du Breuil bibliothèque Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 

English :

Looking at the other » drawing workshop

Organized by the library, in partnership with the Médiathèque Départementale

Drawing workshop with two artists from Bordeaux, Mathieu Siam and Thibaut Lambert.

German :

Zeichenworkshop « Den anderen betrachten »

Organisiert von der Bibliothek, in Partnerschaft mit der Médiathèque Départementale

Zeichenworkshop mit zwei Zeichnern aus Bordeaux, Mathieu Siam und Thibaut Lambert.

Italiano :

Laboratorio di disegno « Guardare l’altro

Organizzato dalla biblioteca, in collaborazione con la Médiathèque Départementale

Laboratorio di disegno con due artisti di Bordeaux, Mathieu Siam e Thibaut Lambert.

Espanol :

Taller de dibujo « Mirando al otro

Organizado por la biblioteca, en colaboración con la Médiathèque Départementale

Taller de dibujo con dos artistas bordeleses, Mathieu Siam y Thibaut Lambert.

