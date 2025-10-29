Atelier dessin Regarder l’autre rue du Breuil Meschers-sur-Gironde
mercredi 29 octobre 2025.
rue du Breuil bibliothèque Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
2025-10-29
Organisé par la bibliothèque, en partenariat avec la Médiathèque Départementale
Atelier dessin avec deux dessinateurs de Bordeaux, Mathieu Siam et Thibaut Lambert.
rue du Breuil bibliothèque Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 59 26
English :
Looking at the other » drawing workshop
Organized by the library, in partnership with the Médiathèque Départementale
Drawing workshop with two artists from Bordeaux, Mathieu Siam and Thibaut Lambert.
German :
Zeichenworkshop « Den anderen betrachten »
Organisiert von der Bibliothek, in Partnerschaft mit der Médiathèque Départementale
Zeichenworkshop mit zwei Zeichnern aus Bordeaux, Mathieu Siam und Thibaut Lambert.
Italiano :
Laboratorio di disegno « Guardare l’altro
Organizzato dalla biblioteca, in collaborazione con la Médiathèque Départementale
Laboratorio di disegno con due artisti di Bordeaux, Mathieu Siam e Thibaut Lambert.
Espanol :
Taller de dibujo « Mirando al otro
Organizado por la biblioteca, en colaboración con la Médiathèque Départementale
Taller de dibujo con dos artistas bordeleses, Mathieu Siam y Thibaut Lambert.
