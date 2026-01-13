Atelier dessin Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont
Atelier dessin Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont jeudi 26 mars 2026.
Atelier dessin
Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 14:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Cet atelier fait écho à l’exposition Portraits de femmes .
Christelle Varenne aime partager, elle est persuadée que l’art est un échappatoire, un espace de liberté et de connexion à soi.
.
Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This workshop echoes the Portraits of Women exhibition.
Christelle Varenne loves to share, and believes that art is an escape, a space of freedom and self-connection.
L’événement Atelier dessin Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène