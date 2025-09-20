Atelier dessin Saint-Rémy-de-Provence

Atelier dessin Saint-Rémy-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

Atelier dessin

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 14h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 14:00:00

2025-09-20

Venez vous initiez ou perfectionner, crayons, peintures ou aquarelles cet atelier invite les petits et les grands à dessiner la maison du parc (ou une autre maisons dans les Alpilles).

Danielle Gerlier du Parc des Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence

Maison du parc .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

Pencils, paints or watercolors, this workshop invites young and old to draw the park’s house (or another house in the Alpilles).

Danielle Gerlier from Parc des Alpilles

German :

Kommen Sie und lernen Sie oder perfektionieren Sie Ihre Fähigkeiten, Bleistifte, Farben oder Aquarellfarben. Dieser Workshop lädt Groß und Klein dazu ein, das Haus des Parks (oder ein anderes Haus in den Alpilles) zu zeichnen.

Danielle Gerlier vom Parc des Alpilles

Italiano :

Con matite, colori o acquerelli, questo laboratorio invita grandi e piccini a disegnare la casa nel parco (o un’altra casa nelle Alpilles).

Danielle Gerlier del Parco delle Alpilles

Espanol :

Ven a aprender o perfeccionar tus habilidades, con lápices, pinturas o acuarelas, este taller invita a pequeños y mayores a dibujar la casa del parque (u otra casa de los Alpilles).

Danielle Gerlier del Parque de los Alpilles

L’événement Atelier dessin Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-08-27 par Parc Naturel Régional des Alpilles