Atelier dessin sur photo- Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre

Atelier dessin sur photo- Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre mercredi 29 octobre 2025.

Atelier dessin sur photo- Biblio’fil

Bibliothèque 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Faites ressortir créatures et légendes de l’eau, en dessinant sur des tirages de photos animalières de Marie Manogue.

Durée 1h30

Réservation fortement conseillée .

Bibliothèque 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com

English :

Bring out the creatures and legends of the water, by drawing on prints of animal photos by Marie Manogue.

German :

Bringen Sie Kreaturen und Legenden aus dem Wasser hervor, indem Sie auf Abzüge von Tierfotos von Marie Manogue zeichnen.

Italiano :

Fate emergere le creature e le leggende dell’acqua, disegnando su stampe di foto di animali di Marie Manogue.

Espanol :

Saca a relucir las criaturas y leyendas del agua, dibujando sobre impresiones de fotos de animales de Marie Manogue.

L’événement Atelier dessin sur photo- Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis