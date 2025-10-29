Atelier dessin sur photo- Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre
Atelier dessin sur photo- Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre mercredi 29 octobre 2025.
Atelier dessin sur photo- Biblio’fil
Bibliothèque 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Faites ressortir créatures et légendes de l’eau, en dessinant sur des tirages de photos animalières de Marie Manogue.
Durée 1h30
Réservation fortement conseillée .
Bibliothèque 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com
English :
Bring out the creatures and legends of the water, by drawing on prints of animal photos by Marie Manogue.
German :
Bringen Sie Kreaturen und Legenden aus dem Wasser hervor, indem Sie auf Abzüge von Tierfotos von Marie Manogue zeichnen.
Italiano :
Fate emergere le creature e le leggende dell’acqua, disegnando su stampe di foto di animali di Marie Manogue.
Espanol :
Saca a relucir las criaturas y leyendas del agua, dibujando sobre impresiones de fotos de animales de Marie Manogue.
