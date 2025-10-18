Atelier dessin sur tablette Place des Arènes Soustons

Atelier dessin sur tablette Place des Arènes Soustons samedi 18 octobre 2025.

Atelier dessin sur tablette

Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Atelier animé par Nicolas Sarrade.

Tout public à partir de 8 ans.

Une occasion unique de découvrir le dessin sur tablette

Sur réservation par téléphone, mail ou auprès des bibliothécaires.

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Atelier dessin sur tablette

Workshop led by Nicolas Sarrade.

For all ages 8 and up.

A unique opportunity to discover drawing on a tablet

Bookings by phone, e-mail or with the librarians.

German : Atelier dessin sur tablette

Workshop unter der Leitung von Nicolas Sarrade.

Für alle ab 8 Jahren.

Eine einmalige Gelegenheit, das Zeichnen auf dem Tablet zu entdecken

Mit Reservierung per Telefon, E-Mail oder bei den Bibliothekarinnen.

Italiano :

Laboratorio condotto da Nicolas Sarrade.

Aperto a tutti, dagli 8 anni in su.

Un’occasione unica per scoprire il disegno su tavoletta

Prenotazioni per telefono, e-mail o presso i bibliotecari.

Espanol : Atelier dessin sur tablette

Taller dirigido por Nicolas Sarrade.

Abierto a todos a partir de 8 años.

Una oportunidad única para descubrir el dibujo en tableta

Reservas por teléfono, correo electrónico o con los bibliotecarios.

