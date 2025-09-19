Atelier dessin : « Un air de famille…ou presque ! » oeuvres de Claude Cussinet Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Atelier dessin : « Un air de famille…ou presque ! » oeuvres de Claude Cussinet 19 et 20 septembre Musée Labenche Corrèze

Gratuit et sur inscription auprès du musée. Durée 1h30 à 2h, en salle Latreille, à partir de 12 ans.

Prévoir son carnet de croquis et son matériel de dessin.

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Atelier dessin précédé d’une introduction à l’exposition « Un air de famille, ou presque… »

Animé par Claude Cussinet, artiste invité à présenter ses peintures et ses dessins dans le parcours permanent du musée Labenche.

Il y instaure des dialogues, parfois humoristiques, avec les collections, et tout particulièrement avec les spécimens naturalisés qui sont les sujets de certaines de ses œuvres.

Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France

