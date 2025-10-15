Atelier dessin vectoriel Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Atelier dessin vectoriel Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon mercredi 15 octobre 2025.

Atelier dessin vectoriel

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon Vaucluse

Début : 2025-10-15 13:30:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-10-15 2025-10-29

Cette formation vous permettra de créer des illustrations de qualité professionnelle, que ce soit pour des projets personnels

Rejoignez-nous pour une expérience d’apprentissage enrichissante et créative !

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

This training course will enable you to create professional-quality illustrations, whether for personal projects or for your own projects

Join us for an enriching and creative learning experience!

German :

Dieser Kurs wird Sie in die Lage versetzen, Illustrationen von professioneller Qualität zu erstellen, sei es für persönliche Projekte

Begleiten Sie uns auf eine bereichernde und kreative Lernerfahrung!

Italiano :

Questo corso vi permetterà di creare illustrazioni di qualità professionale, sia per i vostri progetti personali che per altri clienti

Unitevi a noi per un’esperienza di apprendimento arricchente e creativa!

Espanol :

Este curso le permitirá crear ilustraciones de calidad profesional, ya sea para sus proyectos personales o para otros clientes

¡Únase a nosotros para vivir una experiencia de aprendizaje enriquecedora y creativa!

