Atelier dessin vectoriel Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Atelier dessin vectoriel

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 13:30:00

fin : 2025-11-05 16:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-19 2025-11-26

En participant à cet atelier, vous développez une solide compréhension des principes du dessin vectoriel et maîtrisez l’utilisation d’Inkscape, un outil puissant. Cette formation vous permettra de créer des illustrations de qualité professionnelle.

English :

By taking part in this workshop, you’ll develop a solid understanding of the principles of vector drawing and master the use of Inkscape, a powerful tool. This course will enable you to create professional-quality illustrations.

German :

Durch die Teilnahme an diesem Workshop entwickeln Sie ein solides Verständnis der Prinzipien des Vektorzeichnens und beherrschen den Umgang mit Inkscape, einem leistungsstarken Werkzeug. Dieser Kurs wird Sie in die Lage versetzen, Illustrationen von professioneller Qualität zu erstellen.

Italiano :

Partecipando a questo workshop, svilupperete una solida conoscenza dei principi del disegno vettoriale e padroneggerete l’uso di Inkscape, un potente strumento. Questo corso vi permetterà di creare illustrazioni di qualità professionale.

Espanol :

Al participar en este taller, desarrollará una sólida comprensión de los principios del dibujo vectorial y dominará el uso de Inkscape, una potente herramienta. Este curso le permitirá crear ilustraciones de calidad profesional.

