Atelier dessin vectoriel Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Atelier dessin vectoriel

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 13:30:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

En participant à cet atelier, vous développez une solide compréhension des principes du dessin vectoriel et maîtrisez l’utilisation d’Inkscape, un outil puissant.

English :

By taking part in this workshop, you’ll develop a solid understanding of the principles of vector drawing and master the use of Inkscape, a powerful tool.

