Atelier dessin vectoriel Place Emile Colongin Grillon

Atelier dessin vectoriel

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Début : 2026-02-04 13:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

En participant à cet atelier, vous développez une solide compréhension des principes du dessin vectoriel et maîtrisez l’utilisation d’Inkscape, un outil puissant.

Rejoignez-nous pour une expérience d’apprentissage enrichissante et créative !

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English : Atelier dessin vectoriel

By taking part in this workshop, you’ll develop a solid understanding of the principles of vector drawing and master the use of Inkscape, a powerful tool.

Join us for an enriching and creative learning experience!

