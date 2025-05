Atelier dessin « Vieil outil, jeune objet » – Micro-folie de Falaise Falaise, 21 mai 2025 14:00, Falaise.

Calvados

Atelier dessin « Vieil outil, jeune objet » Micro-folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Sur le musée numérique, découvrez des outils d’antan et imaginez leur version moderne.

Accompagnez par l’artiste plasticienne, Mireille Crétinon, apprenez à dessiner l’objet de votre choix.

partir de 8 ans

Sur inscription

Micro-folie de Falaise Boulevard de la Libération

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44

English : Atelier dessin « Vieil outil, jeune objet »

On the digital museum, discover tools of yesteryear and imagine their modern version.

Accompanied by artist Mireille Crétinon, learn to draw the object of your choice.

ages 8 and up

Registration required

German : Atelier dessin « Vieil outil, jeune objet »

Entdecken Sie im digitalen Museum Werkzeuge aus vergangenen Zeiten und stellen Sie sich ihre moderne Version vor.

Begleitet von der bildenden Künstlerin Mireille Crétinon lernen Sie, ein Objekt Ihrer Wahl zu zeichnen.

ab 8 Jahren

Nach Anmeldung

Italiano :

Al museo digitale, scoprite gli strumenti di un tempo e immaginate la loro versione moderna.

Accompagnati dall’artista visiva Mireille Crétinon, imparate a disegnare un oggetto a vostra scelta.

a partire da 8 anni

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

En el museo digital, descubra las herramientas de antaño e imagine su versión moderna.

Acompañado por la artista plástica Mireille Crétinon, aprenda a dibujar el objeto que elija.

a partir de 8 años

Inscripción obligatoria

