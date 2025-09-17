Atelier dessin Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier dessin
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-17
Un atelier autour de l’art de l’illusion ! Venez vivre une expérience créative et surprenante !
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Atelier dessin
A workshop on the art of illusion! Come and enjoy a creative and surprising experience!
German : Atelier dessin
Ein Workshop rund um die Kunst der Illusion! Erleben Sie eine kreative und überraschende Erfahrung!
Italiano :
Un laboratorio sull’arte dell’illusione! Venite a vivere un’esperienza creativa e sorprendente!
Espanol : Atelier dessin
¡Un taller sobre el arte de la ilusión! ¡Ven a disfrutar de una experiencia creativa y sorprendente!
L’événement Atelier dessin Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot