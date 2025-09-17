Atelier dessin Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier dessin

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-17

Un atelier autour de l’art de l’illusion ! Venez vivre une expérience créative et surprenante !

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 36

English : Atelier dessin

A workshop on the art of illusion! Come and enjoy a creative and surprising experience!

German : Atelier dessin

Ein Workshop rund um die Kunst der Illusion! Erleben Sie eine kreative und überraschende Erfahrung!

Italiano :

Un laboratorio sull’arte dell’illusione! Venite a vivere un’esperienza creativa e sorprendente!

Espanol : Atelier dessin

¡Un taller sobre el arte de la ilusión! ¡Ven a disfrutar de una experiencia creativa y sorprendente!

