Venez créer votre galaxie et vos planètes à l’aquarelle ! Pas besoin d’être un expert en aquarelle pour jouer avec les couleurs, nourrir sa créativité et passer un moment relaxant en famille ou entre amis !

médiathèque

Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

English : Atelier Dessine les planètes à l’aquarelle

Come and create your own galaxy and planets in watercolour! You don’t have to be a watercolor expert to play with colors, nurture your creativity and enjoy a relaxing moment with family and friends!

German :

Erstellen Sie Ihre eigene Galaxie und Ihre eigenen Planeten mit Aquarellfarben! Sie müssen kein Experte in Aquarellmalerei sein, um mit Farben zu spielen, Ihre Kreativität zu pflegen und eine entspannende Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen!

Italiano :

Venite a creare la vostra galassia e i vostri pianeti con l’acquerello! Non è necessario essere esperti di acquerello per giocare con i colori, alimentare la propria creatività e godersi un momento di relax con la famiglia e gli amici!

Espanol :

¡Ven a crear tu propia galaxia y planetas en acuarela! No necesitas ser un experto en acuarela para jugar con los colores, alimentar tu creatividad y disfrutar de un momento de relax con la familia y los amigos

