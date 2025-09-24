Atelier Dessine moi un manga Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Atelier Dessine moi un manga

Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron Aveyron

Gratuit

Début : Mercredi 2025-09-24

2025-09-24

Expérimentez le travail d’un mangaka et créez votre mini scénario.

Le mercredi 24 septembre entre 14h et 17h rendez-vous à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron avec Hatchin, mangaka. Tous ensembe, créez un scénario puis faites lui prendre vie sur une double page.

Dès 10 ans Sur inscription .

Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21

English :

Experience the work of a mangaka and create your own mini-script.

German :

Erleben Sie die Arbeit eines Mangaka und erstellen Sie Ihr eigenes Mini-Drehbuch.

Italiano :

Sperimentate il lavoro di un mangaka e create la vostra mini sceneggiatura.

Espanol :

Experimenta el trabajo de un mangaka y crea tu propio mini guión.

