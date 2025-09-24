Atelier Dessine moi un manga Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron
Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron Aveyron
Expérimentez le travail d’un mangaka et créez votre mini scénario.
Le mercredi 24 septembre entre 14h et 17h rendez-vous à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron avec Hatchin, mangaka. Tous ensembe, créez un scénario puis faites lui prendre vie sur une double page.
Dès 10 ans Sur inscription .
English :
Experience the work of a mangaka and create your own mini-script.
German :
Erleben Sie die Arbeit eines Mangaka und erstellen Sie Ihr eigenes Mini-Drehbuch.
Italiano :
Sperimentate il lavoro di un mangaka e create la vostra mini sceneggiatura.
Espanol :
Experimenta el trabajo de un mangaka y crea tu propio mini guión.
